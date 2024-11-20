Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 19 листопада 2024 року.

Збірна Угорщини у матчі шостого туру Ліги націй зіграла внічию проти Німеччини на власному полі (1:1).

У грі проти переможців групи "чарівні мадяри" мало чим ризикували, оскільки в паралельній зустрічі їхні конкуренти могли лише наздогнати угорців за кількістю очок, але не обігнати через результати очних зустрічей.

Не дивлячись на це, коли команда Марко Россі пропустила наприкінці гри, вона не знітилась і на останніх секундах вирвала нічию.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Угорщина — Німеччина в рамках 6-го туру Ліги націй-2024/25:

Угорщина — Німеччина 1:1

Голи: Собослаї, 90+9 (пен) — Нмеча, 76.

Угорщина: Дібус, Дордої, Орбан, Фіола, Собослаї, Шоллої (Чобот, 82), Нодь (Шен, 82), Него (Гера, 65), Шефер, Нікішер (Ката, 65), Ворго (Грубер 89).

Німеччина: Нюбель, Генріхс, Шлоттербек, Кох, Кімміх (Гозенс, 46), Нмеча, Андріх, Фюріх (Мусіала. 61), Брандт (Гаверц, 62), Сане (Кляйндінст, 80), Гнабрі (Вірц 61).

Попередження: Гера, Шафер — Шлоттербек, Вірц, Андріх.