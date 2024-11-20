Ліга націй

Самих румунів покарали за поведінку вболівальників.

В УЄФА винесли рішення щодо незавершеного матчу Румунія — Косово в п'ятому турі Ліги націй-2024/25, передає офіційний сайт організації.

Гравці гостьової команди тоді залишили межі поля незадовго до фінального свистка, відмовившись дограти поєдинок. Причиною цього рішення стала поведінка вболівальників на стадіоні в Бухаресті, які, зокрема, вигукували просербські гасла.

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу після матчу назвав ситуацію ганебною.

Збірна Косова отримала технічну поразку та штраф у розмірі 6 тисяч євро, тоді як румунська національна команда наступний офіційний домашній матч проведе за порожніх трибун і сплатить штраф у розмірі 128 тисяч євро.

На турнірне положення в групі С2 технічна поразка не вплинула. Румунія фінішувала першою (вихід до вищого дивізіону напряму) з 18-ма очками, тоді як у косоварів 12 залікових балів і друге місце (плей-оф за підвищення).