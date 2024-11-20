Ліга націй

Федерація футболу країни спробує уникнути покарання.

Федерація футболу Косово на своєму офіційному сайті розгорнуто прокоментувала нещодавні рішення УЄФА щодо незавершеного матчу Румунія — Косово в п'ятому турі групового етапу Ліги націй-2024/25.

В УЄФА вирішили покарати обидві сторони конфлікту. Гості отримали технічну поразку, тоді як господарі поля свій наступний домашній поєдинок мають провести без уболівальників.

"Для ФФК та гравців нашої збірної це рішення [покарати Румунію] є підтвердженням обґрунтованості наших дій проти расистських скандувань та провокаційних політичних меседжів проти Косова. Це рішення повністю виправдовує наші дії, і ми пишаємося тим, що наша національна збірна правильно оцінила ситуацію, коли вирішила покинути поле на знак протесту проти цих расистських скандувань, провокаційних політичних повідомлень та іншої дискримінаційної поведінки. Це рішення підтверджує, що Косово встановило новий стандарт захисту гідності та поваги в міжнародному футболі.

Попри це, ми не згодні з рішенням про оголошення результату 3:0 на користь Румунії. Тому ФФК подасть апеляцію для оскарження цієї справи в Спортивному арбітражному суді (CAS) в Лозанні, продовжуючи захищати права нашої національної збірної.

ФФК вже подала офіційний запит на отримання повного рішення УЄФА, щоб мати повний доступ до всіх деталей і юридичної аргументації, що призвели до цього рішення. Після цього ми будемо використовувати всі можливі варіанти оскарження, які є в нашому розпорядженні, щоб унеможливити зняття очок [мінус один заліковий бал за нічию 0:0], яке не відображає справедливості та наших зусиль щодо захисту спортивних цінностей.

Цей випадок є не просто викликом для нашого футболу, а боротьбою проти расизму та дискримінації у всіх її формах. Наші гравці продемонстрували надзвичайну мужність і зразкову поведінку, відмовившись грати в негідних умовах, і це рішення УЄФА є чітким свідченням того, що мові ненависті, расизму і провокаційним політичним меседжам немає місця у футболі.

ФФК залишається відданою справі захисту інтересів наших гравців і нашої спортивної спільноти, встановлюючи нові стандарти чесності та поваги в спорті. Ми дякуємо всім, хто підтримав нас на цьому шляху, і запрошуємо всіх любителів футболу приєднатися до нас у цій битві за рівність і гідність", — заявили в організації.

Нагадаємо, технічна поразка ніяк не вплинула на турнірне положення в групі С2. Румунія напряму вийшла до дивізіону В, тоді як Косово отримало місце в плей-оф за підвищення.