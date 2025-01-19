Ліга націй

Смілива заява звільненої людини.

"Я завжди був гордий працювати тренером збірної Бельгії, і разом ми досягли багато чого. На жаль, ця прекрасна історія підійшла до кінця.

Я на 100% впевнений, що команда переможе Україну і без проблем пройде на чемпіонат світу. Збірна ще перебуває на ранній стадії свого розвитку і продовжить викликати фурор у найближчі роки. Я від щирого серця бажаю гравцям, персоналу федерації та вболівальникам всього найкращого", — заявив Тедеско.

Матчі плей-оф Ліги націй між збірними України та Бельгії пройдуть 20 та 23 березня.