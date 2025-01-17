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Головного тренера відправили у відставку.

Королівська бельгійська футбольна асоціація відправила у відставку головного тренера збірної Бельгії Доменіко Тедеско після ретельного аналізу виступів національної команди. Тренерський штаб Тедеско також залишив "червоних дияволів".

Тедеско очолив збірну Бельгії у 2023 році. Команда під його керівництвом вилетіла з 1/8 фіналу Євро-2024. А восени 2024 року посіла третє місце в дивізіоні А ЛН та зіграє з Україною за право грати в еліті Ліги націй у наступному розіграші.

Матчі з Україною відбудуться 20 та 23 березня.