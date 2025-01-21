Ліга націй

УАФ визначилася з місцем проведення першої гри проти бельгійців у плей-оф Ліги націй.

Національна збірна України у березні проведе протистояння з двох матчів зі збірної Бельгії у рамках плей-оф Ліги націй за право в наступному розіграші турніру виступати в дивізіоні А.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, номінально домашній матч, який відбудеться 20 березня 2025 року, команда Сергія Реброва проведе у Мурсії (Іспанія), на стадіоні Енріке Рока де Мурсія.

Зазначається, що УАФ погодила це рішення з Королівською іспанською федерацією футболу. Більш точний час проведення поєдинку стане відомий згодом.

Нагадаємо, що напередодні збірна Бельгії звільнила Доменіко Тедеско з посади головного тренера команди.