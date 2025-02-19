Ліга націй

Софія Причина розсудить матч між Молдовою та Гібралтаром.

Одразу два матчі жіночої Ліги націй-2025 обслуговуватимуться українськими рефері. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром матчу Молдова — Гібралтар буде Софія Причина, якій допомагатимуть Марина Стрілецька та Олександра Вдовіна. Резервним рефері виступить Анастасія Романюк.

Водночас Світлана Грушко буде однією із помічниць італійської арбітрині Сільвії Гасперотті на матчі між збірними Австрії та Шотландії.

Нагадаємо, у цьому турнірі бере участь збірна України, яка розпочне свій шлях із матчу проти Албанії, який запланований на 21 лютого.