Ліга націй

Чвертьфінальні поєдинки плей-оф Ліги націй відбудуться в березні.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман визначився з 25-ма гравцями, які потрапили до попередньої заявки на поєдинки з Іспанією в 1/4 фіналу плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25.

"Ораньє" прийматимуть свого суперника в Роттердамі 20 березня, тоді як 23-го гостюватимуть у Валенсії.

Попередня заявка збірної Нідерландів:

Воротарі: Марк Флеккен (Брентфорд), Нік Олей (Спарта Роттердам), Барт Вербрюгген (Брайтон).

Захисники: Натан Аке (Манчестер Сіті), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Дензел Думфріс, Стефан де Врей (обидва — Інтер), Лютсарел Гертрейда (РБ Лейпциг), Йоррел Гато (Аякс), Ян Паул ван Геке (Брайтон), Юррієн Тімбер (Арсенал).

Півзахисники: Джеремі Фрімпонг (Баєр Леверкузен), Раян Гравенберх (Ліверпуль), Френкі де Йонг (Барселона), Джастін Клюйверт (Борнмут), Тен Копмейнерс (Ювентус), Тіджані Рейндерс (Мілан), Єрді Схаутен (ПСВ), Хаві Сімонс (РБ Лейпциг), Кеннет Тейлор (Аякс).

Нападники: Браян Броббі (Аякс), Мемфіс Депай (Корінтіанс), Коді Гакпо (Ліверпуль), Ноа Ланг (ПСВ), Доніелл Мален (Астон Вілла).

Зазначимо, що переможцю пари Нідерланди — Іспанія в півфіналі плей-оф Ліги націй протистоятиме найкраща команда дуелі Хорватія — Франція.