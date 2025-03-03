Ліга націй

Досвідчений вінгер Динамо висловився, чи розраховує допомогти "синьо-жовтих" у плей-оф Ліги націй.

Національна збірна України у березні проведе протистояння з двох матчів зі збірної Бельгії у рамках плей-оф Ліги націй за право в наступному розіграші турніру виступати в дивізіоні А.

35-річний нападник київського Динамо Андрій Ярмоленко відповів на питання щодо того, чи розраховує отримати виклик від Сергія Реброва до збірної на вищезгадані поєдинки з бельгійцями.

"Зі Станіславовичем ми спілкуємося, звичайно, адже знаємо один одного доволі давно. Щодо того, викличе він мене чи ні, залежить лише від нього. Зі свого боку намагаюся показувати та відавати всього себе на футбольному полі.

Якщо я заслуговую на виклик, то він буде, якщо ні, значить є гравці, які на сьогоднішній момент кращі за мене — й жодних образ не буде", — цитує слова Андрія Ярмоленко офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, перший матч збірних України та Бельгії за право виходу в дивізіон А Ліги націй відбудеться 20 березня в місті Мурсія (Іспанія) на арені "Стадіон Енріке Рока де Мурсія" — він буде номінально домашнім для "синьо-жовтих".

Друга гра пройде 23 березня в місті Лімбург на полі стадіону "Крістал-Арена", який є домашнім для клубу Генк