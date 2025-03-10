Ліга націй

Керманич національної команди не розраховуватиме на гравця в березні.

Леверкузенський Баєр поступився бременському Вердеру минулими вихідними в домашньому матчі двадцять п’ятого туру німецької Бундесліги (0:2).

Окрім чергової втрати очок у чемпіонських перегонах проти мюнхенської Баварії, "фармацевти" за підсумком гри залишились на тривалий строк без травмованого атакувального півзахисника Флоріана Вірца.

Таким чином зірковий виконавець пропустить найближчі клубні ігри проти мюнхенської Баварії вдома в рамках Ліги чемпіонів УЄФА та на виїзді проти Штутгарта в Бундеслізі, а також залишиться без участі у важливих матчах плей-оф Ліги націй УЄФА для збірної Німеччини проти Італії.

Ситуацію вже прокоментував головний тренер "Бундестім" Юліан Нагельсманн:

"Мені дуже шкода Фло. Попереду великі ігри, як з клубом, так і з національною збірною, які він пропустить, і в яких його буде дуже не вистачати Байєру і нам.

Найголовніше зараз — це його здоров'я. Ми всі в збірній бажаємо йому якнайшвидшого одужання", — заявив німецький фахівець.

Проти Італії Німеччина гратиме 20 та 23 березня в Мілані та Дортмунді відповідно.