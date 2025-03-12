Ліга націй

Поєдинки плей-оф турніру відбудуться 20-го і 23-го березня.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті повідомила, що збірна України де-юре розпочала підготовку до матчів проти Бельгії.

Підопічні Сергія Реброва протистоятимуть колективу Руді Гарсії в іспанській Мурсії (20 березня) і бельгійському Генку (23 березня).

Заявка збірної України

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид), Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (всі — Шахтар), Олексій Сич (Карпати), Богдан Михайліченко (Полісся), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Максим Таловєров (Плімут).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (всі — Динамо), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва — Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся), Іван Калюжний (Олександрія), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зінченко (Арсенал), Єгор Ярмолюк (Брентфорд).

Нападники: Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олімпіакос), Владислав Ванат (Динамо).

Резервний список:

Георгій Бущан (Аш-Шабаб), Олександр Сваток (Остін), Денис Попов, Владислав Кабаєв (обидва — Динамо), Дмитро Криськів (Шахтар), Олександр Зубков (Трабзонспор).

"Як і зазвичай під час війни, дорога команди до місця призначення видалася важкою. Представники Динамо та Олександрії добиралися до Варшави з Києва, а Шахтаря, Карпат і Полісся — зі Львова. Зі столиці Польщі наша команда має вилетіти до іспанського міста Аліканте, звідки перебратися до Бенідорма, де й проходитиме тренувальний збір. 19 березня синьо-жовті планують переїхати до Мурсії", — передають в УАФ.

В організації також зазначили, що на час відсутності в таборі "синьо-жовтих" легіонерів, для налагодження повноцінного тренувального процесу до 16 березня з головною командою країни працюватимуть деякі гравці молодіжної:

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), Георгій Єрмаков (Олександрія).

Захисники: Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо).

Півзахисники: Борис Крушинський (Полісся), Олександр Яцик (Зоря), Валентин Рубчинський, Володимир Бражко, Максим Брагару (усі — Динамо).

Нападник: Ігор Краснопір (Карпати).

Нагадаємо, що Україна й Бельгія боротимуться за місце в Лізі А наступного розіграшу Ліги націй (2026-27).