Ліга націй

Український опорник висловився про виклик до лав збірної України на березневі матчі з Бельгією.

Національна збірна України розпочала підготовку до протистояння з двох матчів зі збірної Бельгії у рамках плей-оф Ліги націй за право в наступному розіграші турніру виступати в дивізіоні А.

Опорний півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина поділився емоціями від виклику до лав "синьо-жовтих".

"Завжди честь захищати кольори національної збірної. Це була моя мета, до якої я йшов. Не був у збірній півтора роки — приємно повернутися. Я радий цьому.

Можна сказати, що не дарма працював і завжди праця окупається. Дізнався про виклик, коли опублікували список національної збірної. Був дуже радий, сімʼя привітала.

Чи перетинався з бельгійцями раніше? Якщо чесно, то не памʼятаю. Я навіть недосконало знаю склад збірної Бельгії. Зараз приїдемо на збір, ознайомимося та будемо готуватися до важливих ігор", — цитує слова Назарини ВЗБІРНА.

Нагадаємо, перший матч збірних України та Бельгії за право виходу в дивізіон А Ліги націй відбудеться 20 березня в місті Мурсія (Іспанія) на арені "Стадіон Енріке Рока де Мурсія" — він буде номінально домашнім для "синьо-жовтих".

Друга гра пройде 23 березня в місті Лімбург на полі стадіону "Крістал-Арена", який є домашнім для клубу Генк.