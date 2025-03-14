Ліга націй

Матчі відбудуться 20 та 23 березня.

Португальська футбольна федерація на своєму офіційному сайті опублікувала заявку збірної на майбутні матчі Ліги націй проти Данії.

У заявку команди Роберто Мартінеса увійшли 26 гравців, у тому числі незмінний лідер та капітан португальців Кріштіану Роналду із саудівського Ан-Насра.

Заявка збірної Португалії:

Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Руй Сілва (Спортінг), Жозе Са (Вулвергемптон).

Захисники: Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Нелсон Семеду (Вулвергемптон), Нуну Мендеш (ПСЖ), Нуну Тавареш (Лаціо), Гонсалу Інасіу (Спортінг), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Антоніу Сілва (Бенфіка), Ренату Вейга (Ювентус).

Півзахисники: Жоау Палінья (Баварія), Рубен Невеш (Аль-Хиляль), Жоау Невеш (ПСЖ), Вітінья (ПСЖ), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Жоау Феліш (Мілан).

Нападники: Франсішку Трінкан (Спортінг), Франсішку Консейсан (Ювентус), Педру Нету (Челсі), Жеовані Кенда (Спортінг), Рафаель Леау (Мілан), Діогу Жота (Ліверпуль), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Кріштіану Роналду (Ан-Наср).

Нагадаємо, матч між збірним Португалії та Данії пройдуть 20 та 23 березня.