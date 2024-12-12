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Португальська зірка відреагувала на вибір країн-господарок чемпіонатів світу.

Нападник збірної Португалії та саудівського Ан-Насра Кріштіану Роналду відреагував на оголошення ФІФА про країни, які прийматимуть чемпіонати світу.

Нагадаємо, раніше ФІФА оголосила, що чемпіонат світу 2030 року приймуть Марокко, Португалія та Іспанія.

"Мрія здійснилася. Португалія прийме чемпіонат світу у 2030 році і наповнить нас гордістю. Разом!" — написав Роналду у соціальних мережах.

Більшість матчів ЧС-2030 буде зіграно в Марокко, Іспанії та Португалії. Матч відкриття відбудеться в Уругваї на честь 100-річчя проведення першого чемпіонату світу в історії, що відбувся у Південній Америці.

Також додамо, що ЧС-2034 прийме Саудівська Аравія.