Ліга націй

Лучано Спаллетті викликав до "Скуадри Адзурри" двох дебютантів.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті визначився з переліком виконавців, викликаних до національної команди на поєдинки з Німеччиною в 1/4 фіналу плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25.

Італійці зустрінуться з німцями на Стадіо Джузеппе Меацца в Мілані 20 березня, тоді як матч-відповідь відбудеться на БВБ Штадіон у Дортмунді.

Заявка збірної Італії :

Голкіпери: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполі), Гульєльмо Вікаріо (Тоттенгем).

Захисники: Алессандро Бастоні (Інтер), Алессандро Буонджорно, Джованні Ді Лоренцо (обидва — Наполі), Ріккардо Калафіорі (Арсенал), Андреа Камб'язо, Федеріко Гатті (обидва — Ювентус), П'єтро Комуццо (Фіорентина), Маттео Руджері* (Аталанта), Дестіні Удоджі (Тоттенгем).

Півзахисники: Ніколо Барелла, Давіде Фраттезі (обидва — Інтер), Чезаре Казадеї*, Самуеле Річчі (обидва — Торіно), Ніколо Ровелла (Лаціо), Сандро Тоналі (Ньюкасл).

Нападники: Мойзе Кін (Фіорентина), Лоренцо Лукка (Удінезе), Даніель Мальдіні, Матео Ретегі (обидва — Аталанта), Маттео Політано, Джакомо Распадорі (обидва — Наполі), Маттіа Дзакканьї (Лаціо).

* — дебютант.

Зазначимо, що переможцю пари Італія — Німеччина в півфіналі плей-оф Ліги націй протистоятиме Данія або Португалія.