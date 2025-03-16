Ліга націй

Керманич Іспанії прокоментував підготовку до Нідерландів.

Національна збірна Іспанії під час березневої міжнародної перерви зіграє проти Нідерландів у плей-оф Ліги націй УЄФА.

Перед початком тренувальних зборів головний тренер "Фурії Роха" Луїс де ла Фуенте розповів про стан власних підопічних.

"Відсутність Іско? Я б хотів більше радіти через факт виклику інших 27 викликаних супергравців. Баена, Ольмо, інші — із нами. Ось, що наразі дійсно важливо.

Рауль Асенсіо? Він проводить чудовий сезон. Він спочатку грав за збірні у нижчих вікових категоріях, і навіть не за U-21. Просто є гравці, які прискорюють процес свого розвитку.

Він дуже добре справляється, і це додає надій тим, хто ще отримав виклик.

Що означає для мене грати у Валенсії? Хвилювання. Тиждень тому я був в Алькудії і мав можливість відвідати деякі села, спустошені штормом Дана. Там ти відчуває суміш сили та надії. Іспанія та іспанський футбол ні на мить не забувають Валенсію.

Відсутність Гаві? У нас є значно більше футболістів, які могли б бути у цьому складі, аніж тих, про яких всі говорять. Це показує велич іспанського футболу. Вони, гравці, показують велич іспанського футболу. Є й ті, хто цього разу отримають свій шанс. Ми зробили свій вибір — найкращий, який ми могли зробити.

Повернення Гая? Хосе востаннє працював зі мною в 2013 році, це було давно. У мене з ним чудові стосунки, я з ним розмовляв. Я закликаю всіх гравців продовжувати працювати, щоб зрештою грати за національну збірну.

Іньїго Мартінес? Він ніколи не випадав із нашого поля зору. Для нього настав сприятливий момент, щоб бути з нами знову. Наступні матчі ідеально відповідають його профілю.

Педрі? Це гравець, який раніше грав у нас на позиції плеймейкера. Ми розраховуємо на нього в компанії з найкращими гравцями світу. Він дає нам універсальність. Він грає на позиції вісімки, але також може зіграти і на позиції крайнього півзахисника. Для мене він — найкращий у світі на своїй позиції, і ми будемо насолоджуватися цим. Це все плід його роботи.

Побачити разом Педрі та Ольмо? Ми жартома складали план, щоб побачити, чи зможемо ми грати з 16 гравцями на полі одразу. Але якщо суперники гратимуть усе ж таки водинадцятьох, то нам доведеться обирати з-поміж дуже хороших гравців.

Використати Меріно, як нападника? Мікель працює зі мною з 16-річного віку. І ви знаєте, що я не люблю експериментів.

Гравці Вільярреалу? Зараз вони борються за єврокубки. У нас цього разу будуть Айозе Перес, Єремі Піна та Алекс Баена, вони роблять чудову роботу в цьому сезоні.

Чемпіонат світу-2030 у Валенсії? Я думаю, що Валенсія має стати одним із місць для проведення чемпіонату світу. Я дебютував у Прімері у Валенсії. Валенсія — це класика іспанського футболу, і я вважаю, що це місто має бути серед претендентів.

Останній матч збірної на Местальї? Так буде тому, що нарешті будується новий стадіон. Але чудова публіка все одно залишається на місті. Я вже грав тут із збірними нижчих вікових категорій, і люди завжди підтримували нашу команду. Сподіваюсь, ця любов триватиме ще довго. Месталья прекрасна, і якщо вона має змінитись, то нехай це буде на краще.

Перший матч проти Нідерландів — удома? Ми вперше за моєї участі граємо двоматчеву серію. А моє улюблене змагання — Кубок Іспанії. Відчуття, коли граєш другу гру вдома. Ми хочемо кваліфікуватись до Фіналу чотирьох. Доля дуелі вирішиться в Местальї. Нам протистоятиме команда найвищого рівня. Ця дуель, яка вимагатиме від нас бути на тому ж рівні, на якому ми були на чемпіонаті Європи.

Пенальті Хуліана Альвареса? Якщо він пробивається в твої ворота, то ти щасливий, а якщо у ворота суперників, то ти облажався. Це все — питання правил. У мене достатньо клопотів і без цього.

Ямал? Він усе ще перебуває в процесі зростання. Не забуваймо, що йому 17 років. Попросіть його продовжувати насолоджуватися футболом і давайте зрозуміємо, що він все ще розвивається. Першими, хто почне його критикувати, будете ви. Він не забиває вже два тури, і тому ви зараз кажете, що йому не вистачає голів. Ми всі насолоджуємось його талантом.

Ассан Діао обрав Сенегал? Я живу у таких ситуаціях уже впродовж тривалого часу. Для того, щоб будь-який гравець міг грати за національну збірну, мають відбутися три речі: він повинен мати можливість, він повинен хотіти, і ми повинні його викликати. Найважливішим є друге.

За відсутності інших ситуацій, хто хоче грати за Іспанію, той гратиме, а хто не хоче, той не гратиме. Я приймаю рішення Ямала, Ле Нормана, Саму... Це те, що ми повинні цінувати. А потім я маю думати про майбутнє збірної Іспанії: чемпіонат світу, чемпіонат Європи, Ліга націй, тощо.

Замінити Родрі? Родрі незамінний. Він найкращий у світі на своїй позиції. Але у нас є другий найкращий гравець у світі після нього, Субіменді. І у нас також є проспект — Марк Касадо.

Що ми можемо сказати про стан Родрі зараз? Він робить дивовижні речі для швидшого відновлення. Можливо, він буде грати у футбол знову раніше, аніж очікувалось.

Роль Морати? Роль, яку він грає, завжди буде дуже важливою. Він завжди додає, незалежно від того, грає він чи ні. Він передає досвід молодим, а потім сам стає великим футболістом. Я хочу подякувати йому за те, що він зробив у футболі. Він грав за найкращі клуби світу і продовжує грати", — заявив іспанський фахівець.

Матчі проти Нідерландів для Іспанії відбуватимуться 20 та 23 березня, у Роттердамі та Валенсії відповідно.