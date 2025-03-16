Ліга націй

Україна продовжує готуватися до Бельгії.

Нападник львівських Карпат та молодіжної збірної України Ігор Краснопір висловився про спільні тренування з головною командою "синьо-жовтих". Його слова наводить УАФ.

"Для мене це колосальний досвід. Дуже радий опинитися тут і мати можливість потренуватися та й загалом побути у цьому середовищі та відчути як це бути частиною національної команди. Відчуваю тільки позитивні емоції.

Тут все на найкращому рівні в Україні. Для мене це взагалі супер можливість опинитися тут. Я дуже щасливий. Зараз приїду в молодіжну збірну і буду готуватися до товариських матчів з Польщею та Словенією. Цей досвід, який я отримав в національній команді, один із найцінніших у моєму житті", — заявив Краснопір.

Перший матч між збірними України та Бельгії відбудеться 20-го березня, в іспанській Мурсії.

Раніше став відомий склад збірної України на матчі з Бельгією.