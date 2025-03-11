Україна

Шевченко висловився про протистояння української та румунської збірної.

Президент УАФ Андрій Шевченко прибув до Румунії для участі у семінарі тренерів з теми жіночого футболу. Легенда українського футболу висловився про протистояння збірних Румунії та України на ЧС-2024.

"Я думаю, було б чудово, якби Україна та Румунія зустрілися на чемпіонаті світу 2026 року. Востаннє я приїжджав до Румунії у 2021 році.

У мене завжди були тут приємні моменти і мене тут дуже підтримували. Це фантастичне місце. Я сподіваюся, що Румунія потрапить на чемпіонат світу, тому що вона на це заслуговує", — наводить слова Шевченка as.ro.

На Євро-2024 поєдинок між командами завершився великою перемогою румунської команди з рахунком 3:0.