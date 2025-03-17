Ліга націй

Представляємо вашій увазі історію поєдинків збірних України та Бельгії.

У першому матчі плей-оф за підвищення в класі Ліги націй УЄФА збірна України зустрінеться з Бельгією.

Матч на полі Естадіо Енріке Рока у Мурсії не стане дебютною грою в історії "синьо-жовтих" проти "Червоних дияволів".

Утім, кількість зустрічей поміж нашими збірними наразі обмежується лише однією грою.

У рамках чемпіонату Європи-2024 Україна та Бельгія зіграли матч на полі МХП-Арени у Штутгарті фактично за право продовжувати участь у плей-оф того змагання.

У підсумку, драматичне та напружене протистояння двох рівних команд завершилось унічию без забитих м’ячів та кількома змарнованими відмінними нагодами відзначитись голами з обох сторін (0:0).

У стратегічному вимірі перемогу в тій грі для команди Сергія Реброва було важко переоцінити, оскільки кожен із учасників групи E перед останнім туром мав по три залікових бали, проте Україна поступалась Бельгії, Словаччині та Румунії через прикру поразку в першому турі від колективу Едварда Йорданеску (0:3).

Наш потужний захисний блок за схемою 5-3-2 Бельгія дуже важко долала в першому таймі, і обмежилась лише одним гольовим моментом, який був би неможливим узагалі, якби не наявність де Брюйне в команді Тедеско. Той розрізав передачею на Лукаку до лівого флангу штрафного, але Трубін витримав перший і єдиний реально небезпечний удар по своїх воротах до перерви.

А потім, десь посеред першого тайму, ми й самі почали відповідати та бути доволі небезпечними в спробах атакувати. Тут і почали давати про себе в знаки огріхи в захисті "Червоних дияволів", але якийсь зайвий поспіх у наших діях у ключових моментах не давав позначити перевагу. Моменти були в Яремчука, Довбика та Судакова, проте наші гравці ланки атаки теж могли б краще розпоряджатись м’ячем. Але враження все одно було цілком задовільним.

У другому ж таймі в гру вступив холодний розрахунок, і поки Україна продовжувала марнувати поодинокі гольові моменти, зокрема — пригадується удар Судакова наприкінці матчу, Бельгія грала суто за рахунком, який її цілком влаштовував.

І оскільки "синьо-жовті" так і не обіграли в підсумку бельгійців, а в паралельному матчі румуни поділили очки із словаками (1:1), то саме наша національна команда опинилась на підсумковій останній сходинці турнірної таблиці й далі нікуди не пішла.

Позаяк, шлях кожного з представників нашого квартету в плей-оф був надзвичайно коротким — Румунія поступилась Нідерландам (0:3), Словаччина програла Англії (1:2), а Бельгія поступилась Франції (0:1).

26 червня 2024 року. Штутгарт (Німеччина)

Чемпіонат Європи-2024. Груповий етап. 3 тур.

Україна — Бельгія 0:0

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Сваток (Ярмоленко, 81), Матвієнко, Миколенко (Зінченко, 58) — Шапаренко (Маліновський, 70), Бражко (Степаненко, 70), Судаков — Яремчук (Ванат, 70), Довбик.

Бельгія: Кастельс — Вертонген, Фас, Теат, Кастань — де Брюйне, Онана, Тілеманс (Мангаля, 61) — Доку (Бакайоко, 77), Лукаку (Опенда, 90), Троссар (Карраско, 62).

Попередження: Довбик — Фас.

Матч Україна — Бельгія в плей-оф Ліги націй УЄФА відбудеться 20 березня, о 21:45.