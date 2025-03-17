Ліга націй

Команда Сергія Реброва у повному складі готується до матчів із Бельгією.

Національна збірна України у березні проведе протистояння з двох матчів зі збірної Бельгії у рамках плей-оф Ліги націй за право в наступному розіграші турніру виступати в дивізіоні А.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, підопічні Сергія Реброва продовжують підготовку до поєдинків із бельгійцями в іспанському Бенідормі, де українці перебуватимуть до 19 березня перед виїздом до Мурсії.

Зазначається, що 17 березня "синьо-жовті" нарешті тренувалися у повному складі — усі 25 гравців.

Останніми з легіонерів до табору головної команди країни сьогодні прибули Олександр Зінченко з лондонського Арсеналу, Анатолій Трубін із лісабонської Бенфіки та Артем Довбик із Роми, команди яких напередодні проводили календарні поєдинки у своїх чемпіонатах.

Фото з тренування за 17 березня:

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Олексій Сич (Карпати Львів), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (Плімут, Англія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі — Динамо Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся Житомир), Іван Калюжний (Олександрія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія).

Нападники: Артем Довбик (Рома Рим, Італія), Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список

Георгій Бущан (Аль-Шабаб Ер-Ріяд, Саудівська Аравія), Олександр Сваток (Остін, США), Денис Попов, Владислав Кабаєв (обидва — Динамо Київ), Дмитро Криськів (Шахтар Донецьк), Олександр Зубков (Трабзонспор, Туреччина).

Нагадаємо, перший матч збірних України та Бельгії за право виходу в дивізіон А Ліги націй відбудеться 20 березня в місті Мурсія (Іспанія) на арені "Стадіон Енріке Рока де Мурсія" — він буде номінально домашнім для "синьо-жовтих".

Друга гра пройде 23 березня в місті Лімбург на полі стадіону "Крістал-Арена", який є домашнім для клубу Генк