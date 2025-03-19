Ліга націй

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", обирає ідеальний склад національної команди.

Національна збірна Бельгії у суперниках, вирішальний матч (у цьому випадку — навіть двоматчева дуель) на великому турнірі. "Це ж було вже!". Так, участь збірної України на чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині завершилась саме за підсумками протистояння проти "Червоних дияволів" (0:0). Але там була така цікава ситуація, що ми були незадоволені і грою, і результатом, а суперники — виключно першою частиною.

Але цей матч залишився в минулому, хоча прикрий осад усе одно наявний, тому передісторія буде мати вплив на те, що ми побачимо на полі найближчі кілька днів. Інший важливий момент — змінились обставини. І якщо Сергій Ребров і досі працює на чолі "синьо-жовтих", то "Червоні дияволи" дебютуватимуть під орудою Руді Гарсії, і це вже геть інша футбольна філософія, аніж була у Доменіко Тедеско.

Хоча паритет сил усе одно буде незмінним — бельгійців так само вважатимуть фаворитами, та й їхній потенційний рух на пониження до рівня другого дивізіону Ліги націй УЄФА аж ніяк не тішить країну, яка донедавна козиряла своїм "золотим поколінням", у якого максимум, що вийшло здобути, це "бронзу" чемпіонату світу-2018. Хоча амбіції від того моменту нікуди з табору цієї команди не поділись.

Отже, напередодні важливої зустрічі з Бельгією ми традиційно пропонуємо вам пофантазувати та обрати майбутній стартовий склад збірної України і звірити ваш варіант із вибором редакції Football.ua.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид), Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (всі — Шахтар), Олексій Сич (Карпати), Богдан Михайліченко (Полісся), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Олександр Сваток (Остін).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (всі — Динамо), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва — Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся), Іван Калюжний (Олександрія), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зінченко (Арсенал), Єгор Ярмолюк (Брентфорд).

Нападники: Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олімпіакос), Владислав Ванат (Динамо).

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Мільйони УКРАЇНЦІВ – ОДНА команда!

Якщо хтось пам’ятає, тоді в Штутгарті ми грали у варіанті схеми з трьома центральними захисниками, що загалом для України не є притаманною рисою, але коли йдеться про протистояння потужній лінії атаки суперників, то доводиться підлаштовуватись під обставини, а не диктувати власні умови. Це — адекватна позиція, але з іншого боку страждає атакувальна фаза, тому ті "нулі" й не були випадковістю, незважаючи на наявні в обох команд моменти.

Минуло трохи більше ніж пів року часу, і навіть якщо у Бельгії змінився головний тренер, то гравці, переважно, готуються до двоматчевої дуелі ті ж самі, тому й ми не очікуватимемо, що в першій грі Сергій Ребров відмовиться від захисного варіанту, бо очікується, передусім, битва на витривалість, а не фестиваль атакувального футболу, досвіду в проведені яких у суперників банально більше нашого. А отже, 5-3-2, 5-4-1, і все інше, що стосується побудови ешелонованої оборони — наша перспектива на найближче майбутнє.

ВОРОТАР

Тактична схема на позицію голкіпера немає жодного впливу, бо від цього вибору він нікуди з робочої ділянки не подінеться. А отже, за традицією, ми очікуємо, що тренерський штаб обере того, у кого більше ігрової практики у клубному футболі й турнірах високого рівня. Анатолій Трубін у Бенфіці, хоча й не без пригод останнім часом, але все ще залишається "номером 1", тож і в збірній немає сенсу експериментувати.

Вибір Football.ua: Анатолій Трубін

ПРАВИЙ ЗАХИСНИК

На цій позиції, насправді, вибір є доволі цікавим, бо наявні два профільні варіанти в особі Юхима Коноплі та Олексія Сича, а також Богдан Михайліченко, якого в Поліссі вже привчили до того, щоб грати праворуч і особливих нарікань це не викликає. Узагалі, за інших обставин, грав би Олександр Тимчик із Динамо, але травма нашкодила не тільки його клубу.

Другий вибір на цій позиції здається очевидним — у Коноплі банально більше досвіду, тоді як Сич прогресує, проте тільки-но залишив лави молодіжної збірної й у Карпатах, після "трансферу-злиття" з Руху взимку, лише починає розуміти футбол Владислава Лупашка. Але ж Конопля взагалі випав із стартового складу Маріно Пушича в другій половині сезону! І це — та сама правда, яка бентежитиме Реброва до останнього, але зрештою, як ми очікуємо, він зробить вибір на користь досвіду.

Вибір Football.ua: Юхим Конопля

ЦЕНТРАЛЬНІ ЗАХИСНИКИ

Травма Максима Таловєрова насправді може виявитись набагато більшою проблемою для нашої, аніж це здавалось від самого початку. Бо центральних захисників у нас насправді вибір традиційно обмежений, і якщо обирати варіант із трьома центральними в старті, то це означатиме залучення майже всіх наявних виконавців на цю позицію одразу — ризик шалений.

Але цілком виправданий, бо саме трійка Забарний – Сваток – Матвієнко відіграла той матч на Євро, і загалом залишила по собі цілком непогане враження.

Вибір Football.ua: Ілля Забарній, Олександр Сваток, Микола Матвієнко.

ЛІВИЙ ЗАХИСНИК

Евертон у себе в Прем’єр-лізі набрав дуже непоганих обертів, тож його представник приїхав до табору національної команди в піднесеному настрої. А коли так, то конкуренцію проти Богдана Михайліченка за місце в стартовому складі Віталій Миколенко має вигравати без жодних варіантів.

Вибір Football.ua: Віталій Миколенко

ПРАВИЙ ПІВЗАХИСНИК

Гра з акцентом на оборону, бо іншої ми не передбачаємо, із нашого боку потребуватиме швидких контратак. За такого футболу легендарного Андрія Ярмоленка вистачить десь на пів години активного ігрового часу, тому його зоряний період матчу — після 60 хвилини. До цього правий фланг має бути переданий Віктору Циганкову, і добре, що він приїхав із Жирони теж у гарному настрої.

Вибір Football.ua: Віктор Циганков.

ЦЕНТРАЛЬНІ ПІВЗАХИСНИКИ

У центрі поля у Сергія Реброва є шість варіантів: Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Олександр Зінченко, Єгор Ярмолюк, Іван Калюжний та Єгор Назарина.

Усі з них — цікаві й цілком "робочі". Якщо треба буде суто будувати захисний мур, то пара Калюжний – Назарина цілком може перебігати та перебороти будь-яку комбінацію в складі бельгійців. Але настільки одноманітно Сергій Ребров, на нашу думку, грати не буде, тому поява Олександра Зінченка, ще й із капітанською пов’язкою, стає чи не обов’язковою. Свій рівень кондицій він показав у нещодавній грі Ліги чемпіонів УЄФА проти нідерландського ПСВ (2:2). Усім, здається, сподобалось.

А от щодо другої опції — можливих варіантів насправді обмаль. Поява Зінченка фактично виключає можливість старту для Єгора Ярмолюка, а оскільки Пушич у Шахтарі тільки почав "смакувати" якість Назарини в центрі поля, то стабільно основний для Олександрії Іван Калюжний за своєю роллю та габаритами — чи не єдиний доступний для нас вибір. Для Георгія Судакова ми готуємо інший, не менш цікавий, варіант.

Вибір Football.ua: Олександр Зінченко та Іван Калюжний

ЛІВИЙ ПІВЗАХИСНИК

Тут мало б бути прізвище Михайла Мудрика, але обставини такі, що про одного з найбільш талановитих гравців сучасного українського футболу ми говоримо лише у минулому часі без розуміння, коли він повернеться до великої гри. Для Челсі — це така собі проблема, хоча результати "синіх" і кульгати почали ледь не одразу після новин про відсторонення українця, а от для збірної — це реальна прогалина в стартовому складі.

Бо заміняти Мудрика на позиції теоретично мав би Олександр Назаренко, але після травми він навіть у чемпіонаті не може набрати оптимальних кондицій, і Імад Ашур залучає його до гри настільки обережно, наскільки це взагалі можливо.

Є ще більш знайомий нам варіант із Віктором Циганковим ліворуч, проте на непритаманній позиції гравець Жирони навряд чи зможе розкрити весь свій потенціал. І тут, можливо, Георгію Судакову було б непогано згадати про своє традиційне тяжіння до лівого флангу атаки, де йому й попереду дадуть більше важелів керування, і в разі чого можна буде наситити й без того захисні порядки позаду. Цікаво, але в ситуації обмежених кадрів треба щось вигадувати.

Вибір Football.ua: Георгій Судаков

ФОРВАРД

Ох, як нещадно критикують Артема Довбика з усіх боків через його виступи за італійську Рому в дебютному сезоні. А тим часом на рахунку нашого нападника вже 15 голів та чотири гольові передачі за 38 матчів, уключно з переможним голом у ворота сардинського Кальярі минулими вихідними (1:0). Тож у ситуації, коли доведеться боротись проти традиційно потужного за габаритами захисту Бельгії на інший вибір Реброва чекати не доводиться. Роман Яремчук та/або Владислав Ванат додадуть швидкості з лави запасних у разі чого.

Вибір Football.ua: Артем Довбик

КОМАНДА НА МАТЧ ІЗ БЕЛЬГІЄЮ ВІД FOOTBALL.UA

Це буде надзвичайно важливий іспит за крок до повернення у дивізіон A Ліги націй УЄФА, звідки нас, якщо пам’ятаєте, дуже негарно посунув свого часу один дуже цікавий швейцарський лікар. Але минулорічне Євро продемонструвало, що Бельгія не є нездоланною силою в сучасному європейському футболі, тож усе можливо.

Вперед до перемоги! Слава Україні!