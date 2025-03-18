Ліга націй

Із німцями італійці зустрінуться в Мілані (20.03) й Дортмунді (23.03).

Правий півзахисник Аталанти Рауль Белланова отримав виклик до збірної Італії, передає офіційний сайт FIGC.

Головний тренер "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті розраховує на 24-річного гравця на тлі сумнівних фізичних кондицій лівого захисника Андреа Камб'язо й лівого вінгера Маттії Дзакканьї.

Попереду в італійців поєдинки з німцями в чвертьфіналі плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25. У наступному раунді переможцю цієї пари протистоятиме Данія або Португалія.

Матч Італія — Німеччина на Стадіо Джузеппе Меацца в Мілані відбудеться 20 березня, тоді як протистояння на БВБ Штадіон у Дортмунді заплановано на 23 березня.

На рахунку Белланови чотири матчі за "Скуадру Адзурру".