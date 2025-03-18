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Едвін ван дер Сар відзначив Дмитра Різника у контексті того, хто з молодих воротарів може стати найкращим у наступні 10 років.

Легендарний воротар Манчестер Юнайтед та збірної Нідерландів Едвін ван дер Сар на початку лютого 2025 року поділився власною думкою щодо того, хто з молодих воротарів має перспективи стати найкращим у світі в найближчі 10 років.

54-річний нідерландець приємно здивував, окремо відзначивши голкіпера збірної України та донецького Шахтаря Дмитра Різника:

"Я думаю, воротар Шахтаря [Дмитро Різник, – прим.] дуже добре грає. Я бачив багато чудових виступів у його виконанні. Доннарумма ще також молодий, але уже зіграв багато-багато матчів і він також мені подобається".

26-річний українець відреагував на великі аванси на свій рахунок, виписані легендою МЮ.

"Це приємно, але для цього треба працювати і ще раз працювати. Це гарні слова від легенди. Усе залежить від мене", — цитує слова Дмитра Різника ВЗБІРНА.

У поточному сезоні Дмитро Різник провів за Шахтар 29 матчів у всіх турнірах, в яких він пропустив 31 гол та 11 разів відстояв "на нуль". Контракт українського воротаря з "гірниками" спливає влітку 2027 року.