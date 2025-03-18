Ліга націй

Голкіпер виступає за "синьо-жовтих" із березня 2021 року.

Голкіпер Анатолій Трубін на своїй сторінці в Instagram висловився щодо виступів за збірну України.

Гравець лісабонської Бенфіки вкотре отримав виклик до національної команди. Зараз на рахунку 23-річного Трубіна участь у 19-ти матчах "синьо-жовтих" у всіх турнірах, в яких він пропустив 22 гола й шість разів зберіг свої ворота "сухими".

"Грати за збірну — це як фінал великого матчу. Емоції зашкалюють, адреналін у крові, гордість переповнює. Але разом із цим — тиск, навантаження, очікування. Дві сторони однієї медалі, які неможливо розділити", — написав Анатолій.

Нагадаємо, уже найближчим часом українці проведуть два матчі проти бельгійців у плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25. Команди боротимуться за місце в Лізі А наступного розіграшу турніру (2026-27). Підопічні Сергія Реброва протистоятимуть колективу Руді Гарсії в іспанській Мурсії (20 березня) і бельгійському Генку (23 березня).