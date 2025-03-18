Перший матч відбудеться 20 березня.
Сандро Шерер, Getty Images
18 березня 2025, 13:38
Перший матч плей-оф Ліги націй між збірними України та Бельгії обслуговуватиме швейцарська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Головним арбітром буде Сандро Шерер, а допомагатимуть йому Стефан Де Алмейда та Йонас Ерні. Резервним рефері призначено Ліонель Чуді.
За систему ВАР відповідатиме Федай Сан, а його помічником призначено Лукаса Фендріха.
Раніше 36-річний швейцарець не перетинався зі збірною України, але він обслуговував єврокубкові матчі Шахтаря, Динамо, Зорі та Ворскли.
Нагадаємо, матч Україна – Бельгія пройде в іспанській Мурсії, 20 березня, о 21:45 за Києвом.