Ліга націй

Перший матч відбудеться 20 березня.

Перший матч плей-оф Ліги націй між збірними України та Бельгії обслуговуватиме швейцарська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром буде Сандро Шерер, а допомагатимуть йому Стефан Де Алмейда та Йонас Ерні. Резервним рефері призначено Ліонель Чуді.

За систему ВАР відповідатиме Федай Сан, а його помічником призначено Лукаса Фендріха.

Раніше 36-річний швейцарець не перетинався зі збірною України, але він обслуговував єврокубкові матчі Шахтаря, Динамо, Зорі та Ворскли.

Нагадаємо, матч Україна – Бельгія пройде в іспанській Мурсії, 20 березня, о 21:45 за Києвом.