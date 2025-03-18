Ліга націй

Український опорник висловився про майбутні ігри з Бельгією в плей-оф Ліги націй.

Національна збірна України продовжує підготовку до протистояння з двох матчів зі збірної Бельгії у рамках плей-оф Ліги націй за право в наступному розіграші турніру виступати в дивізіоні А.

Опорний півзахисник "синьо-жовтих" Володимир Бражко поділився очікуваннями від майбутніх ігор із бельгійців, відзначивши футбольний інтелект лідера та зіркового плеймейкера "червоних дияволів" Кевіна Де Брюйне.

"Бельгія завжди славилася своїми гравцями в атаці. Це топова збірна світу. Я думаю, що будуть дуже складні ігри зі складним суперником.

Чию б навичку з гравців збірної Бельгії я б взяв собі? Футбольний інтелект Кевіна Де Брюйне", — заявив Володимир Бражко в коментарі для ВЗБІРНА.

Нагадаємо, перший матч збірних України та Бельгії за право виходу в дивізіон А Ліги націй відбудеться 20 березня в місті Мурсія (Іспанія) на арені "Стадіон Енріке Рока де Мурсія" — він буде номінально домашнім для "синьо-жовтих".

Друга гра пройде 23 березня в місті Лімбург на полі стадіону "Крістал-Арена", який є домашнім для клубу Генк.