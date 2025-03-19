Ліга націй

На роль основного гравця претендували Бауманн, Нюбель і Ортега.

Голкіпер Олівер Бауманн захищатиме ворота збірної Німеччини в матчі проти Італії 20 березня, передає видання SPORTBILD.

Керманич німецької національної команди Юліан Нагельсманн зробив вибір на користь 34-річного гравця Гоффенгайма, з яким працював протягом понад трьох років (лютий 2016 — липень 2019). Також на роль основного воротаря претендували Александер Нюбель (Штутгарт/Баварія) і Штефан Ортега (Манчестер Сіті).

Бауманн дебютував за збірну Німеччини восени 2024 року, провівши два "сухих" матчі в Лізі націй. Тоді німці на власному полі впоралися з Нідерландами (1:0), а також розтрощили Боснію і Герцеговину (7:0).

У ході поточної кампанії на клубному рівні Олівер провів 30 матчів у всіх турнірах, пропустивши 52 гола й п'ять разів зберігши свої ворота "сухими".

Нагадаємо, попереду в німців поєдинки з італійцями в чвертьфіналі плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25. У наступному раунді переможцю цієї пари протистоятиме Данія або Португалія.

Матч Італія — Німеччина на Стадіо Джузеппе Меацца в Мілані відбудеться 20 березня, тоді як протистояння на БВБ Штадіон у Дортмунді заплановано на 23 березня.