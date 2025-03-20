Ліга націй

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги націй, який відбудеться 20 березня і розпочнеться о 21:45.

У рамках першого чвертьфінального матчу плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25 в Італії зустрінуться місцева національна команда й збірна Німеччини.

ЧЕТВЕР, 20 БЕРЕЗНЯ, 21:45. СТАДІО САН СІРО, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕСЬЄ (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Італія й Німеччина зустрінуться вперше з 2022-го, коли їхні шляхи в цьому ж турнірі перетнулися раніше, а саме на груповому етапі. У червні того року команди спочатку обмінялися голами на Стадіо Ренато Даль'Ара (Болонья), зігравши внічию з рахунком 1:1, після чого влаштували гольову феєрію на Боруссія-Парк (Менхенгладбах). Переможцями з результативного протистояння вийшли німці — 5:2.

Можна було б сказати, що груповий етап уже поточної кампанії Ліги націй італійці пройшли майже ідеально, якби не одне "але" у вигляді значної невдачі в останньому турі. На стадіоні, який прийматиме й сьогоднішній поєдинок, колектив Лучано Спаллетті у листопаді зазнав поразки від Франції (1:3). Таким чином Італія втратила першу сходинку турнірної таблиці свого квартету, "передавши" її французам.

Підопічні Юліана Нагельсманна свою групу виграли достатньо впевнено. Німеччина фінішувала без поразок, маючи перевагу над Нідерландами в розмірі п'яти очок. Щоправда, ані Угорщина, ані Боснія і Герцеговина до рівня Бельгії, яка протистояла італійцям, не дотягують. Про це каже й нищівна звитяга німців над боснійцями з рахунком 7:0 на власному полі в передостанньому турі групового етапу.

Як Італія, так і Німеччина, не досягли своїх цілей на домашньому для других чемпіонаті Європи-2024, тож тепер обидві збірні сподіватимуться на здобуття бодай цього трофея. Очікуємо, що з першого акту цієї дуелі з мінімальною перевагою вдасться вийти саме господарям поля й повноцінно доля путівки до півфіналу турніру визначатиметься вже цієї неділі, 23 березня, на БВБ Штадіон у Дортмунді.

За версією букмекерів, Німеччина є фаворитом сьогоднішнього протистояння. Так, на перемогу гостей пропонується коефіцієнт 2.85, тоді як потенційний успіх Італії оцінюється показником 2.86. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.30.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Лучано Спаллетті, головний тренер збірної Італії: "Матч проти Німеччини завжди має певну чарівність, пов'язану з минулим двох дуже сильних збірних. Я переконаний, що це буде чудовий матч, у якому обидві команди гратимуть на перемогу. Ми зіграємо у своєму стилі. Вони продемонструють усі свої якості, змусивши нас вибирати, як до цього ставитись, але ми хочемо перемогти".

Юліан Нагельсманн, головний тренер збірної Німеччини: "Важливо, щоб усі гравці знали, що робити. Перемогти буде дуже складно. Важливо, щоб ми добре захищалися і мали гарне поєднання оборони та атаки. У деяких іграх це не спрацювало і це наш план. Ми постараємося зробити те саме в неділю в Дортмунді".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бастоні, Калафіорі — Політано, Барелла, Ровелла, Тоналі, Удоджі — Распадорі — Кін

Німеччина: Бауманн — Кімміх, Рюдігер, Та, Раум — Штіллер, Горецка — Левелінг, Мусіала, Сане — Кляйндінст

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