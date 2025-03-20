Ліга націй

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги націй, який відбудеться 20 березня і розпочнеться о 21:45.

У першому матчі плей-оф Ліги націй УЄФА національна збірна України у номінально домашній грі зустрінеться з Бельгією в першому акті двоматчевого протистояння, яке визначить майбутнього володаря путівки до елітного дивізіону змагання.

ЧЕТВЕР, 20 БЕРЕЗНЯ, 21:45. ЕСТАДІО ЕНРІКЕ РОКЕ ДЕ МУРСІЯ, МУРСІЯ (ІСПАНІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САНДРО ШЕРЕР (ШВЕЙЦАРІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

"Синьо-жовті" пройшли тернистий шлях до цього плей-оф... Два сезони в Лізі B, боротьба до останнього туру та драматичне повернення надій на елітний дивізіон, за яким усі ми вже дуже скучили. Підопічні Сергія Реброва вибороли друге місце у групі, випередивши Сакартвело та Албанію лише на один бал, і завершили груповий етап із чотирма матчами без поразок поспіль. Кульмінацією тоді став вольовий виїзний тріумф над Албанією (2:1), де свої імена на табло записали Олександр Зінченко та Роман Яремчук. І усе це звучить гарно, але, як ви розумієте, у реальності українські вболівальники більше страждали, бо збірна України розпочинала груповий етап у статусі фаворитки, а у підсумку дві нічиї та дві поразки у шести матчах змушували думати скоріш не про перше місце, яке заслужено здобула Чехія, а про уникнення вильоту в дивізіон С.

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Мільйони УКРАЇНЦІВ – ОДНА команда!

Утім, наша збірна цього разу отримала врешті-решт навіть більше, ніж за фактом заслуговувала з урахуванням усієї кампанії групового етапу Ліги націй. У "синьо-жовтих" є шанс приєднатися до найкращих збірних у дивізіоні А. Тим більше це було б приємніше зробити саме з цим суперником, бо не забуваємо, що з Бельгією у нас є особисті рахунки після літнього Євро-2024. Нульова нічия з "червоними дияволами" коштувала Україні виходу з групи за рівної кількості очок, тоді як зіркові та імениті бельгійці відчайдушно намагалися відстояти ті нулі на табло в глухій обороні, бо вони їх банально влаштовували. До слова, то був останній матч, в якому збірна України не змогла забити бодай одного гола перед результативною серією з шести матчів поспіль. Щоправда цього разу кадрові проблеми в атаці нашої команди викликають великі занепокоєння через відсутність реальної альтернативи Михайлові Мудрику на лівому фланзі та вірогідний пропуск першої гри Артемом Довбиком через хворобу.

Бельгія ж переживає болісну зміну поколінь та кадрові корективи на посаді головного тренера. Після провального виступу на Євро-2024 та слабкої гри у Лізі націй "червоні дияволи" позбулися Доменіко Тедеско, а його місце зайняв Руді Гарсія, якому наша збірна спробує зіпсувати дебют. Він отримав важке завдання – врятувати кризову Бельгію від вильоту в Лігу B. І поки що ситуація виглядає цілком обнадійливою для українських вболівальників: бельгійці виграли лише один матч у груповому етапі та уникнули прямого вильоту лише завдяки перевазі в особистих зустрічах із Ізраїлем.

Але хто сказав, що "червоні дияволи" здадуться без бою? Ми, звісно, були б не проти й такого сценарію, але у рядах бельгійців – повно зірок світового рівня, а головна новина – повернення в команду Тібо Куртуа, який знову готовий захищати ворота своєї збірної після конфлікту з попереднім тренером. Те, в якій формі зараз перебуває зірковий воротар Реала Мадрид, чудово знає наш Андрій Лунін, а ось щодо форми іншої зірки Бельгії, Кевіна Де Брюйне, існують величезні питання протягом усього сезону. Звісно, КДБ вже не молодий, травми завдали свого удару, а мотивація в Манчестер Сіті згасає на тлі вже досягнутих шалених успіхів в усіх командних змаганнях... Але звитяг такого рівня навіть у зірковому поколінні збірної Бельгії Кевін не мав й близько. Сподіваємося, у сьогоднішній грі ця тенденція лише продовжуватиметься, але вже на користь "синьо-жовтих".

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Руді Гарсії. Так, на перемогу Бельгії в основний час пропонується коефіцієнт 1,86, тоді як потенційний успіх України оцінюється показником 4,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,65. Збереження прописки в дивізіоні А бельгійцями оцінюється в 1,19, а підвищення "синьо-жовтих" до еліти Ліги націй — у 4,95.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ Сергій Ребров, головний тренер збірної України: "Взагалі збірна Бельгії дуже збалансована, дуже багатий вибір гравців. Вони навіть мають двох виконавців, які пропускають цю зустріч, але в них є дуже великий вибір. Я вважаю, що важко готуватися, тому що на 100 відсотків не знаєш, хто буде грати на цій позиції. Дійсно багато гравців, багато конкуренції. Подивимося, але я не думаю, що дуже сильно зміниться схема гри з цим тренером. Ми аналізували, як він працював раніше. Я завжди кажу: ми аналізуємо, ми показуємо хлопцям, але дуже важливо, що покажемо ми. Якщо ми хочемо грати на рівних з таким суперником, треба працювати на максимумі, треба показувати футбол, який ми вимагаємо від нас". Руді Гарсія, головний тренер збірної Бельгії: "У збірній України усі гравці талановиті. Я особисто знаю кількох із них. Рівень гри буде дуже високим. Завтра буде перший тайм, а другий тайм – за чотири дні у Бельгії. Завтра гра не закінчиться, буде не 90 хвилин, а 180 і, сподіваюся, не більше. В останні дні я дав гравцям поради — вони дуже розумні і їм не потрібно пояснювати по два-три рази, вони з першого разу розуміють і виконують те, що я їм кажу. Усі гравці з досвідом. У нас дуже багато молодих гравців – команда, в якій досвід поєднується із молодістю. Буде цікава гра".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

УКРАЇНА : Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Шапаренко, Калюжний, Зінченко — Циганков, Яремчук, Судаков

БЕЛЬГІЯ : Куртуа — Кастань, Фас, Дебаст, Де Кейпер — Де Брюйне, Тілеманс, Ванакен — Доку, Лукаку, Троссар

ТАБЛИЦІ НА ГРУПОВОМУ ЕТАПІ

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:1