Ліга націй

Український форвард, скоріш за все, пропустить перший матч плей-оф Ліги націй.

Національна збірна України готується до протистояння з двох матчів зі збірної Бельгії у рамках плей-оф Ліги націй за право в наступному розіграші турніру виступати в дивізіоні А.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров повідомив, що нападник Роми Артем Довбик ризикує пропустити першу гру з бельгійцями через інфекцію.

"Щодо наших гравців, то так, вчора Артем [Довбик] звернувся з великою температурою. На жаль, це інфекція. Наші лікарі роблять усе можливе і неможливе. Завтра подивимося. Сьогодні, на жаль, Довбик не тренується в загальній групі.

Також ви знаєте, що табір збірної залишив Максим Таловєров. Він приїхав вже з пошкодженням і зараз повернувся до свого клубу. Решта хлопців працюють, готуються до завтрашньої гри та розуміють, наскільки важливі ці дві гри для нашої збірної", — заявив Сергій Ребров під час передматчевої пресконференції.

Нагадаємо, перший матч збірних України та Бельгії за право виходу в дивізіон А Ліги націй відбудеться 20 березня в місті Мурсія (Іспанія) на арені "Стадіон Енріке Рока де Мурсія" — він буде номінально домашнім для "синьо-жовтих".

Друга гра пройде 23 березня в місті Лімбург на полі стадіону "Крістал-Арена", який є домашнім для клубу Генк.