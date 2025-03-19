Ліга націй

Керманич збірної України висловився напередодні першої гри плей-офф Ліги націй УЄФА.

Національна збірна України готується до двоматчевого протистояння зі збірної Бельгії у рамках плей-оф Ліги націй за право у наступному розіграші змагання виступати в дивізіоні А.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ребров заявив про високу температуру в Довбика

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров поділився очікуваннями від майбутнього першого поєдинку з бельгійцями та відповів на питання журналістів під час передматчевої пресконференції.

Про підготовку до Бельгії на тлі призначення Руді Гарсії новим тренером:

- Взагалі збірна Бельгії дуже збалансована, дуже багатий вибір гравців. Вони навіть мають двох виконавців, які пропускають цю зустріч, але в них є дуже великий вибір. Я вважаю, що важко готуватися, тому що на 100 відсотків не знаєш, хто буде грати на цій позиції. Дійсно багато гравців, багато конкуренції.

Подивимося, але я не думаю, що дуже сильно зміниться схема гри з цим тренером. Ми аналізували, як він працював раніше. Я завжди кажу: ми аналізуємо, ми показуємо хлопцям, але дуже важливо, що покажемо ми. Якщо ми хочемо грати на рівних з таким суперником, треба працювати на максимумі, треба показувати футбол, який ми вимагаємо від нас.

Про тиск у медіапросторі та нібито спроби витиснути його з Української асоціації футболу:

- Я взагалі вважаю, будь-яка гра збірної України – це зараз не тільки про результат, а це про дух українців. Хлопці усі розуміють, який би статус матчу не був, ми повинні виходити і показувати свій максимум і грати на перемогу. З приводу тиску. Взагалі ніякого тиску не було з боку УАФ. Я вперше чую. Так, мені хтось казав, що щось пишуть, але в мене абсолютно робочі стосунки з Андрієм Миколайовичем, з усією Федерацією. Жодних проблем ні в мене, ні в нього не було.

Про те, чи змінилося щось у збірній України після гри з Бельгією на Євро-2024:

- А чому щось повинно мінятися? Я не знаю, гравці майже ті ж, ми додаємо ще нових футболістів. Я вважаю, що взагалі це зовсім різні матчі. В тому матчі нам потрібна була перемога, я вважаю, що ми створили достатньо моментів, ми могли перемагати. Збірну Бельгії влаштовувала нічия, і вони не були такі агресивні.

Ті матчі, які зараз ми дивилися в Лізі націй, — це була зовсім інша команда, вона грає набагато інтенсивніше, ніж грала проти нас на Євро. Тому, як я казав, треба зосередитися на своїй грі, поважати Бельгію. У цьому протистоянні дві гри, і треба розуміти, що завтра ми граємо тільки перший тайм.

Про Михайла Мудрика на проблему на лівому фланзі атаки через його відсутність:

- По-перше, ми всі підтримуємо Михайла, допомагаємо. Це важливий гравець для нашої збірної, молодий футболіст. Я йому бажаю тільки швидшого повернення до футболу. Щодо завтрашньої гри, то ми провели збір, провели між собою товариську зустріч. Ми намагалися спробувати декілька варіантів на цій позицій. Завтра побачите, хто зіграє. Ще раз наголошую, що завтра в нас тільки перший тайм. Дуже важливо буде те, як ми зіграємо в Генку.

Про розмову Трампа та путіна щодо війни в Україні через російську агресію:

- Для мене важко навіть говорити про це. Ми усі чекаємо на нашу свободу. Допомога від США є дуже важливою для нас, але, на мою думку, з путіним розмовляти дуже важко. Я думаю, ми маємо вірити, а США та інші країни мають допомагати нам.

Про те, чи існує можливість зіграти проти Бельгії у три центральні захисники:

- Ми довикликали Олександра Сватка, у нас вистачає центральних захисників. Ми можемо зіграти і в два, і в три центрбеки. Коли команда грає з трьома, іноді функції гравців можуть відрізнятися. Вони можуть номінально бути центральними захисниками, але виконувати інші функції. Іноді опорний півзахисник опускається нижче. Я вважаю, що ми викликали достатньо центральних захисників. У нас дуже важка ситуація із жовтими картками, тому завтра треба бути дуже обережними.

Нагадаємо, перший матч збірних України та Бельгії відбудеться у четвер, 20 березня, в місті Мурсія (Іспанія) на арені "Стадіон Енріке Рока де Мурсія" — він буде номінально домашнім для "синьо-жовтих". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Друга гра пройде 23 березня в місті Лімбург на полі стадіону "Крістал-Арена", який є домашнім для клубу Генк.