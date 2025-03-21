Ліга націй

Француз "мовчить" з Євро-2024.

Завершився перший матч 1/4 фіналу Ліги націй між збірними Хорватії та Франції. "Шашкові" перемогли на своєму полі з рахунком 2:0 завдяки результативним ударам Анте Будиміра та Івана Перішича.

Зірковий французький нападник Кіліан Мбаппе відіграв весь матч, але не зміг відзначитися голом. Минулого разу Мбаппе забивав за "триколірних" ще 268 днів тому — 25 червня 2024 року на чемпіонаті Європи.

Варто зазначити, що в жовтні та листопаді Мбаппе до лав збірної Франції не викликався. При цьому серія Кіліана без голів за "триколірних" досягла вже шести ігор.

Матч-відповідь між збірними Франції та Хорватії відбудеться в неділю, 23 березня.