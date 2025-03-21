Нідерланди не втримали перемогу над Іспанією, яка все ж встигла скористатися більшістю після вилучення Йоррела Гато.

Огляд матчу

Нідерланди — Іспанія 2:2
Голи: Гакпо, 28, Рейндерс, 46 — Вільямс, 9, Меріно, 90+3

Нідерланди: Вербрюгген — Гертрейда, ван Геке, ван Дейк, Гато — Рейндерс (Віффер, 90+1), Клюйверт (Сімонс, 73), де Йонг (Копмейнерс, 73) — Фрімпонг, Депай (де Лігт, 84), Гакпо

Іспанія: Сімон — Порро, Ле Норман, Кубарсі (Гюйсен, 41), Кукурелья — Педрі (Ольмо, 66), Субіменді, Руїс (Меріно, 84) — Ямал (Оярсабаль, 66), Мората (Перес, 66), Вільямс

Попередження: Гакпо, ван Дейк — Гюйсен, Перес

Вилучення: Гато, 82. 