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Нідерланди — Іспанія, Getty Images
21 березня 2025, 00:58
Нідерланди не втримали перемогу над Іспанією, яка все ж встигла скористатися більшістю після вилучення Йоррела Гато.
Огляд матчу:
Нідерланди — Іспанія 2:2
Голи: Гакпо, 28, Рейндерс, 46 — Вільямс, 9, Меріно, 90+3
Нідерланди: Вербрюгген — Гертрейда, ван Геке, ван Дейк, Гато — Рейндерс (Віффер, 90+1), Клюйверт (Сімонс, 73), де Йонг (Копмейнерс, 73) — Фрімпонг, Депай (де Лігт, 84), Гакпо
Іспанія: Сімон — Порро, Ле Норман, Кубарсі (Гюйсен, 41), Кукурелья — Педрі (Ольмо, 66), Субіменді, Руїс (Меріно, 84) — Ямал (Оярсабаль, 66), Мората (Перес, 66), Вільямс
Попередження: Гакпо, ван Дейк — Гюйсен, Перес
Вилучення: Гато, 82.