Ліга націй

Данці провели потужну гру.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес прокоментував поразку від національної команди Данії (0:1) в першому матчі 1/4 фіналу Ліги націй. Його слова наводить A Bola.

"Це був наш найгірший матч за останні два роки. Справа була не в плані на гру, а в тому, що ми не проявили себе в агресивній обстановці. Але нам потрібні подібні матчі. Данія була ефективна, Діогу Кошта дав нам можливість впевнено підійти до матчу-відповіді. Тепер нам знадобляться наші вболівальники.

Нам не вистачило інтенсивності та зіграності. Данія перевершувала нас, але часом у нас були складнощі через хороші дії окремих гравців в обороні. Але нам потрібні такі ігри, як ця, щоб удосконалюватися. Ми вийшли до чвертьфіналу Ліги націй, але сьогодні зіграли не на своєму рівні, ми дозволили Данії відкрити рахунок у грі та допускали контратаки, часто втрачали м'яч. Втім в нас є ще один шанс, і нам потрібні вболівальники, щоб показати свій рівень.

Ми повинні контролювати гру, забивати, а нам цього не вистачало. У Данії була чітка ідея проводити швидкі атаки і розмістити чотирьох або п'ятьох гравців у центральній зоні. Ми пізно включилися, але налаштованість і гра Ренату Вейги, Рубена Діаша та Діогу Кошти залишають нас у боротьбі в другому матчі", — сказав Мартінес.