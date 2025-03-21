Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 20 березня 2025 року.
Данія — Португалія, Getty Images
21 березня 2025, 08:20
Збірна Данії у першому чвертьфінальному матчі Ліги націй мінімально обіграла Португалію (1:0).
Данці могли відкрити рахунок у середині першого тайму, проте Крістіан Еріксен не зміг переграти Діогу Кошту з одинадцятиметрової позначки.
Проте саме Данія забила єдиний і переможний м'яч, коли на 78 хвилині результативним ударом відзначився Расмус Гойлунн.
До вашої уваги відео найкращих моментів першого матчу Данія — Португалія в рамках 1/4 фіналу Ліги націй УЄФА-2024/25:
Данія — Португалія 1:0
Гол: Гойлунн, 78.
Данія: Шмейхель — Крістенсен, Вестергор, Андерсен — Ісаксен (Доргу, 87), Юльманн, Еріксен (Вінн, 86), Нергор, Меле — Бірет (Гойлунн, 69), Ліндстрем (Сков Ольсен, 69).
Португалія: Кошта — Далот (Семеду, 66), Вейга (Інасіу, 76), Діаш, Мендеш — Вітінья, Фернандеш, Ж. Невеш (Сілва, 86) — Леан (Р. Невеш, 76), Роналду, Нету.
Попередження: Далот, Вітінья.
На 24-й хвилині Еріксен не реалізував пенальті (сейв голкіпера).