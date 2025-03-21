Ліга націй

Хорвати провели блискучий матч.

Нападник збірної Хорватії Анте Будімір підбив підсумки першого матчу 1/4 фіналу Ліги націй з національною командою Хорватії (2:0). Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Це дійсно велика перемога, дуже важливе досягнення перед матчем-відповіддю в неділю. Ми були на висоті, і мені складно виділити когось окремо. Без такої єдності, суперників на кшталт збірної Франції неможливо перемогти.

У неділю буде зовсім інша гра. По суті, завершився тільки перший тайм. Треба зберегти граничну концентрацію, заряд сил, агресивність в атаці. Сьогодні кожна наша атака таїла в собі небезпеку, а наші центральні захисники солідно робили свою роботу в обороні. Так само як і воротар Лівакович.

Попереду важкий матч на виїзді, але ми сповнені рішучості пройти у півфінал турніру", — заявив Будімір.

Раніше Златко Далич висловився про гру з Францією.