Ліга націй

Хорвати забили двічі та не попустили.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич прокоментував перемогу над національною командою Франції (2:0) в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги націй. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Хочу привітати своїх гравців із цим фантастичним досягненням. Ми грали компактно та дисципліновано. Навіть не забивши пенальті, ми не опустили руки. Команда створила багато моментів, зберігала побудову в обороні, але намагалася не відсиджуватися в захисті.

Якщо надати Франції вільний простір, вона покарає тебе. Ми зробили заміни в правильний час, щоб зберегти інтенсивність. Суперник мав свої моменти в другому таймі, коли ми, можливо, стали грати гірше.

Хорватія здобула велику перемогу, але через три дні буде вже інший матч. У неділю в Парижі буде важко. У французів буде потужна підтримка, і вони прекрасно розуміють своє завдання. Сподіваюся, що ми проявимо футбольну мудрість та виберемо правильну тактику. Буде непросто, але я вірю, що ми пройдемо далі", — заявив Далич.