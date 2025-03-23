Ліга націй

Форвард Португалії розповів про настрій команди перед матчем-відповіддю.

Збірна Португалії готується до матчу-відповіді проти Данії в рамках плей-оф Ліги націй УЄФА.

Португалія — Данія. Напередодні

Перед грою нападник "європейських селесао" Кріштіану Роналду прокоментував атмосферу всередині колективу.

"Атмосфера в роздягальні стала більш напруженою. Не буду приховувати. Ми перебуваємо в більш складному моменті, аніж перед першою грою, тому що тепер нам потрібно виключно перемагати, але в цьому і полягає краса футболу.

Я звертаюсь до вболівальників Португалії, щоб вони підтримали нас. Нехай вони віддадуть нам свої сили, тому що ми постараємося зробити все, що в наших силах. Я сподіваюсь, що завтра буде прекрасний день для всіх португальців.

Треба перемагати. Іншого варіанту немає. Кожен, хто пишається тим, що представляє наш прапор, повинен мати таку амбіцію. Я програвав матчі за 90 хвилин, але я ніколи не програвав дуелі вже у першому матчі плей-оф. Завтра буде інакша гра.

Святкування Гойлунна? Я знаю, що він зробив це не для того, щоб проявити неповагу до мене. Я достатньо розумний, щоб це зрозуміти. Для мене велика честь бачити, як він та інші спортсмени по всьому світу святкують так само, як і я.

Я сподіваюсь, що завтра у мене буде власний привід для святкування.

Інколи бувають такі ігри, бувають погані дні. Я взагалі не грав у першому матчі, команда взагалі не грала, але це частина життя. Завтра я хочу покинути стадіон Алваладе з високо піднятою головою.

Якщо я заб'ю, я буду щасливий, але якщо не заб'ю, то нехай хтось інший заб'є. Я хочу, щоб Португалія виграла", — заявив португальський виконавець.

Матч Португалія — Данія відбудеться 23 березня, о 21:45.