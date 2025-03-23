Ліга націй

Іспанець відзначив гру свого суперника.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився про матч-відповіді 1/4 фіналу Ліги націй з командою Нідерландів (перша гра — 2:2). Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Більшого від цих гравців я вимагати не міг. Нам протистоїть чудовий опонент. Ми виграли більше єдиноборств, добре завершували атаки і не розраховували на милість суперника. Нідерландці дуже сильні, це був матч, гідний фіналу.

Я хотів би окремо подякувати Валенсії за прийом та підтримку. Я впевнений, що атмосфера на Местальї буде відмінною. Трибуни гнатимуть нас вперед майже з надприродною силою.

Я не думаю, що нам треба кардинально змінювати свою гру в порівняні з першим матчем. Хлопці продемонстрували хороший рівень гри, в нас були можливості перемогти, але не слід забувати, що проти нас грає суперник елітного рівня", — заявив де ла Фуенте.

Матч між збірними Іспанії та Нідерландів відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.