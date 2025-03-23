Ліга націй

Керманич Нідерландів прокоментував підготовку до Іспанії.

Нідерланди зіграють гостьовий матч-відповідь кваліфікації Ліги націй УЄФА проти Іспанії.

Перед грою головний тренер "ораньє" Рональд Куман розповів про настрій усередині його колективу.

"Усі наші гравці в порядку, усі можуть розпочати гру з перших хвилин. Лівий захисник? Я не збираюсь про це говорити, хто зіграє, і так очевидно.

Я очікую, що матч буде дуже напруженим. Обидві команди зможуть зробити висновки з четверга. Ми зробимо, і вони теж. Іспанії вдалось вирвати нічию 2:2 в кінці, але у них також було багато моментів, коли вони поступались за рахунком на табло. Звичайно, Іспанія, яка грає вдома, намагатиметься грати краще, тож і нам доведеться грати краще.

Я думаю, що як людина та як тренер я став кращим, коли мої діти виросли, тому що ти знаєш, що до футболістів треба ставитись як до своїх дітей. Бути тренером — це професія досвіду. Усі знають, як грати у футбол, і це дуже добре.

Але йдеться про те, щоб гравці грали в команді і отримували найкраще від кожного з них, намагаючись створити атмосферу, у якій кожен почувається добре.

Я думаю, що це поширена думка в Нідерландах, що Іспанія зіграла з нами не на повну в першій грі. Коли один грає добре, то це тільки тому, що інший грає не дуже добре. Іспанія почала з волею до перемоги від самого початку, і в них були дуже хороші моменти. Так що ні, я так не думаю.

Ми зосереджені на цій грі, тому що хочемо потрапити до фіналу чотирьох. Як професіонал, ти хочеш перемогти, ти не думаєш про те, що краще мати групу з чотирьох чи п'яти суперників на чемпіонаті світу. Ми про це взагалі не говорили.

І так, ми тренували серію пенальті. Побачимо, хто вийде на поле, тоді й вирішимо, хто буде бити. Я думаю, що є достатньо хлопців, які достатньо досвідчені для того, щоб виконувати пенальті в серії. Я не бачу в цьому проблеми зараз, насправді. Ви можете тренуватись, але ви ніколи не зможете відчути тиск, коли справа доходить до моменту істини.

Гадаю, що минулий матч проти Іспанії був одним із найкращих у моїй кар’єрі. Якщо проаналізувати силу суперника, то ми були досить стабільні, у нас не було поганих фаз.

У першому таймі ми змогли завдати більше шкоди суперникам лівим флангом. Проти Іспанії ми показали, що ми можемо бути кращими за них. Важливо повторити цей подвиг у четвер, і я думаю, що ми це зможемо. Я впевнений, що Іспанія зробила висновки з тієї гри і захоче показати, що вона здатна на більше. Іспанія захоче показати, що вони найкращі", — заявив нідерландський фахівець.

Матч Іспанія — Нідерланди відбудеться 23 березня, о 21:45.