Ліга націй

Хорвати мають перевагу у два м'ячі перед грою в Парижі.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич висловився про другий матч з національною командою Франції (перша гра — 2:0). в 1/4 фіналу Ліги націй. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Хорватія починає матч із перевагою у два м'ячі, але ми не можемо виходити з цих цифр. Ми діятимемо так, немов рахунок 0:0 і ми не можемо просто оборонятися всю зустріч.

Нам відомо, що Франція буде дуже агресивна. Вони намагатимуться забити якомога швидше, але ми готові до цього. Моя команда буде боротися до останнього, щоб домогтися позитивного результату.

Ми повинні бути ще кращими, ніж у Спліті, якщо хочемо пройти далі. Ніхто не є фаворитом проти Франції, у цієї збірної висококласні гравці, і нам необхідно бути кращими. Нам слід грати обережно і не втрачати м'яч. Потрібно поліпшити навички контролю м'яча", — заявив Далич.