Ліга націй

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги націй, який відбудеться 23 березня і розпочнеться о 21:45.

У рамках чвертьфінального матчу-відповіді плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25 у Іспанії зустрінуться місцева національна команда й збірна Нідерландів.

ІСПАНІЯ — НІДЕРЛАНДИ (ПЕРШИЙ МАТЧ — 2:2)

НЕДІЛЯ, 23 БЕРЕЗНЯ, 21:45. МЕСТАЛЬЯ, ВАЛЕНСІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Погану річ зробили організатори Ліги націй, коли наситили лише окремі ігрові дні березневого міжнародного циклу великою кількістю протистоянь, ще й в один часовий слот. Дивитись тим часом хочеться все, але можливості на це в більшості не буде. Ось і з цим протистоянням можна сміливо сказати, що, на жаль, не буде.

Бо перша гра залишила по собі багато запитань. Гру Нідерландів відзначали всі, і вони майже скористались перевагою власного поля, але гол того самого "природженого нападника" Меріно в компенсований час урятував Іспанію від поразки. І тепер усе "ораньє" мають починати спочатку. Проте вже на полі суперників.

І тут окрему увагу треба звернути на місце проведення зустрічі. Валенсія. Той самий регіон та місто зокрема, який нещодавно був на всіх шпальтах газет, коли постраждав від руйнівного шторму Дана. Тепер будь-який футбольний матч у цій місцевості виходить за межі просто гри, і якщо вже навіть сам однойменний клуб почав підійматись на ноги, то можна лише уявити, якої моральної сили додає сам факт проведення зустрічі саме тут.

А додаткове підживлення "Фурії Роха" явно знадобиться, бо те, що ми побачили в першій грі, м’яко кажучи, не переконало. І тут теж важливим є контекст — багато говорять про те, що Рональд Куман провів найкращий свій матч станом на зараз у кар’єрі тренера. Що ж, тепер йому доведеться навіть краще попрацювати за ці останні кілька днів, аби оновити цей умовний показник.

Бо було вже таке в історії, що Нідерланди долали Іспанію на її поле. Але то була товариська гра на початку "нульових" (1:2), так що було давно й неправда. А зараз треба скидати з трону чинного володаря трофею Ліги націй і в принципі переможців усього, що тільки є в футболі за останні два-три роки. Чи вистачить амбіцій "ораньє" на це? Востаннє Іспанія програвала офіційний домашній матч ще восени 2022 року Швейцарії (1:2). Тоді ще Луїс Енріке працював із командою, тож давно це було.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса де ла Фуенте. Так, на перемогу Іспанії в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.66, тоді як потенційний успіх Нідерландів оцінюється показником 5.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.05. Прохід іспанців до наступної стадії оцінюється в 1.31, а нідерландців — у 3.60.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луїс де ла Фуенте, головний тренер збірної Іспанії: "Я не думаю, що нам треба кардинально змінювати свою гру в порівняні з першим матчем. Хлопці продемонстрували хороший рівень гри, в нас були можливості перемогти, але не слід забувати, що проти нас грає суперник елітного рівня".

Рональд Куман, головний тренер збірної Нідерландів: "Проти Іспанії ми показали, що ми можемо бути кращими за них. Важливо повторити цей подвиг у четвер, і я думаю, що ми це зможемо. Я впевнений, що Іспанія зробила висновки з тієї гри і захоче показати, що вона здатна на більше. Іспанія захоче показати, що вони найкращі".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Іспанія: Сімон — Порро, Ле Норма, Гюйсен, Кукурелья — Педрі, Субіменді, Руїс — Ямал, Мората, Н. Вільямс.

Нідерланди: Вербрюгген — Фрімпонг, ван Геке, ван Дейк, Гертрейда — Рейндерс, де Йонг — Сімонс, Клюйверт, Гакпо — Депай.

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