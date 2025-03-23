Ліга націй

Важкий виїзд чекає на збірну України.

Капітан збірної Бельгії Кевін Де Брюйне напередодні матчу-відповіді раунду плей-офф Ліги націй з національною командою України поспілкувався з журналістами. Його слова наводить hln.be.

"Приємно представляти свою країну в якості капітана. Тренер зробив свій вибір на цей тиждень, і це нормально. Приємно бути капітаном, але капітанська пов'язка мало що змінює. Було багато метушні з нічого.

Приємно повернутися у Генк. Врешті-решт, це було тринадцять чи чотирнадцять років тому. Я також пам'ятаю, що ми одного разу грали тут міжнародний матч проти Люксембургу. Добре, що ми граємо не тільки у Брюсселі.

У четвер я почувався добре. Я намагався допомогти команді. Ми припустилися багатьох помилок в другому таймі. Для мене проблема не в менталітеті, нам просто трохи не вистачило впевненості, але ми знаємо, що нам потрібно робити з Україною в неділю.

Моя заміна була запланована. Тренер не хотів, щоб я грав весь матч. Я розумію його вибір, бо я був на межі фізичних сил. Завтра нам не вистачатиме Тілеманса через дискваліфікацію, тому тренер не хотів ризикувати зі мною", — сказав Де Брюйне.

Поєдинок Бельгія — Україна відбудеться сьогодні, 23 березня, розпочавшись о 21:45 за київським часом.