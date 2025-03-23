Ліга націй

Бельгійці серйозно налаштовані взяти реванш у нашої збірної.

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія висловився про матч-відповідь раунду плей-офф Ліги націй з національною командою України (перший матч — 1:3). Цитує французького фахівця Nieuwsblad.

"Мені потрібно повернути впевненість команді. Завтра наші вболівальники можуть зіграти важливу роль. Для нас матч у Генку буде наче фінал. Це гра, в якій ми можемо вибути з дивізіону А.

Роль лідерів буде важливою. Це також важлива мить для них. У нас не так багато часу до матчу-відповіді, але його має вистачити, щоб мати можливість додати, як в обороні, так і в атаці.

Перший тайм пройшов досить добре, ми контролювали гру. Після перерви ми програли багато єдиноборств, а після пропущеного гола у нас не було жодної реакції, тож я очікую побачити її в неділю. Ми повинні вчитися на таких моментах.

Навіть після помилки ми повинні розуміти, що можемо виправити її як команда. Тому що нам по силах впоратися з цією Україною. Але, звісно, ми повинні уникати таких п'ятнадцяти хвилин в майбутньому, які в нас були у першому матчі", — сказав Гарсія.

Поєдинок Бельгія — Україна відбудеться сьогодні, 23 березня, розпочавшись о 21:45 за київським часом.