Ліга націй

Французам потрібно відіграватися після 0:2 в Спліті.

Півзахисник збірної Франції Орельєн Чуамені висловився про майбутній матч-відповіді 1/4 фіналу Ліги націй з національною командою Хорватії (перший матч — 0:2). Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми не можемо прикидатися, що це такий самий матч, як і всі інші. Ми поговорили один з одним після поразки і хочемо показати нашим вболівальникам зовсім іншу команду.

Ми зосереджені на тому, що нам потрібно зробити для перемоги. Ми побачили, що пішло не так і що нам потрібно зробити краще. Ми повинні бути всі разом, тому що перемогти їх буде непросто.

У першому матчі в нас не все виходило, це не ідеальний результат. У футболі можливо все. Вже було багато вражаючих камбеків. У будь-якому разі, ми постараємося забити якнайшвидше і надати матчу гостроти

Дуже радий поверненню Мбаппе до збірної. Ми говорили про це в клубі. Йому дуже хотілося повернутися. Він привніс у збірну радість, властиву йому. Кіліан — лідер, і ми дуже раді, що він із нами", — заявив Чуамені.