Ліга націй

Завершилися три поєдинки плей-оф турніру.

У рамках плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25 у неділю, 23 березня, відбулися ще три матчі.

Серби й австрійці не виявили сильнішого трьома днями раніше, зігравши внічию з рахунком 1:1. Сьогодні ж Сербія впоралася з Австрією, втримавшись у Лізі А на наступний розіграш турніру.

Сербія — Австрія 2:0

Голи: Н. Максимович, 56, Влахович, 90+1

Сербія: Райкович — Еракович, Міленкович, Павлович — Живкович (Мімович, 90+1), Гудель (Мітрович, 46), Н. Максимович, Терзич (Йович, 46) — Самарджич (А. Максимович, 83), Лукич (Топич, 83) — Влахович

Австрія: Шлагер — Зайвальд, Лінгарт, Траунер, Мвене (Грюль, 46) — Віммер, Грілліч (Алаба, 75) — Шмід, Лаймер, М. Чам (Арнаутович, 46) — Грегорич (Штегер, 75)

Попередження: Н. Максимович, Мітрович — Шлагер, Віммер

Вилучення: Траунер, 68

Після перемоги з рахунком 3:1 на власному полі Туреччина розібралася з Угорщиною й на виїзді, відправивши суперника до Ліги В.

Угорщина — Туреччина 0:3

Голи: Чалханоглу, 37 (пен.), Гюлер, 39, Бардакджи, 90

Угорщина: Дібус — Фіола (Него, 46), Орбан, М. Дардаї (Салаї, 61) — Болла, Б. Дардаї (Нікічер, 46), Вечей (Чобот, 74), Керкез — Собослаї, Газдаг (Тот, 60) — Ворго

Туреччина: Чакир — Елмали, Бардакджи, Акайдін, Мюлдюр — Юксек (Озджан, 46), Чалханоглу — Айдин (Гюль, 71), Гюлер (Кахведжі, 64), Їлдиз (Акчичек, 82) — Актюркоглу (Їлмаз, 64)

Попередження: Фіола, М. Дардаї, Орбан, Ворго — Юксек, Актюркоглу, Бардакджи

Шотландці не втримали мінімальної переваги над греками (1:0), зазнавши розгрому вдома й вилетівши до Ліги В разом з угорцями.

Шотландія — Греція 0:3

Голи: Константеліас, 20, Карецас, 42, Цоліс, 46

Шотландія: Гордон — Ролстон, Суттар, Генлі, Робертсон (Вілсон, 73) — Гілмор (Тірні, 55), Маклін (Фергюсон, 55) — Крісті (Конвей, 73), Мактоміней, Макгінн — Адамс (Гірст, 55)

Греція: Цолакіс — Ваяннідіс, Мавропанос, Куліеракіс, Яннуліс — Зафейріс, Музакітіс (Яннідіс, 83) — Карецас (Масурас, 72), Константеліас (Пелкас, 72), Цоліс (Рецос, 90+2) — Павлідіс (Галанопулос, 83)

Попередження: Фергюсон, Гірст — Павлідіс, Музакітіс