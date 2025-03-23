Ліга націй

Дебютний гол 23-річного футболіста.

Вінгер Баварії Майкл Олісе відсвяткував свій перший гол за збірну Франції. 23-річний футболіст відзначився на 52-й хвилині поєдинку-відповіді чвертьфіналу Ліги націй проти Хорватії.

Для представника Баварії це дебютний гол за "триколірних". Він проводить шосту гру в кольорах головної національної команди країни.

Олісе дебютував за збірну Франції у вересні минулого року в поєдинку групового етапу Ліги націй проти Італії, який було програно з рахунком 1:3.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Франція — Хорватія.