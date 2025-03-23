Ліга націй

Італійці уникнули ще однієї поразки від німців, але не вильоту з турніру.

На Сігнал Ідуна Парк у німецькому Дортмунді місцева національна команда приймала збірну Італії.

Німеччина святкувала перемогу з рахунком 2:1 на Стадіо Сан-Сіро в Мілані в четвер, 20 березня, здійснивши перший крок назустріч півфіналу плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25. Сьогодні ж підопічні Юліана Нагельсманна підтвердили свою участь у наступному раунді турніру, хоч і не втримали переваги в три гола над колективом Лучано Спаллетті на власному полі.

Значний внесок у підсумковий успіх німців зробив їхній капітан Йосуа Кімміх, який у цих двох матчах відзначився голом і чотирма асистами. Зокрема, на Сігнал Ідуна Парк правий вінгбек разом з одноклубником (Баварія) Джамалом Мусіалою ефектно присоромив італійців, повторивши легендарний гол Ліверпуля.

Зазначимо, що результат сьогоднішнього протистояння також вплинув на підсумки жеребкування кваліфікації ЧС-2026. Так, Німеччина потрапила до відбіркової групи А до Словаччини, Північної Ірландії і Люксембурга, тоді як Італія за путівку на турнір боротиметься з Норвегією, Ізраїлем, Естонією й Молдовою.

У півфіналі плей-оф Ліги націй німцям протистоятиме переможець пари Данія — Португалія.

Німеччина — Італія 3:3

Голи: Кімміх, 30 (пен.), Мусіала, 36, Кляйндінст, 45 — Кін, 49, 69, Распадорі, 90+5 (пен.)

Німеччина: Бауманн — Та, Рюдігер (Біссек, 77), Шлоттербек — Кімміх, Штіллер (Гросс, 63), Горецка (Амірі, 63), Міттельштедт — Сане (Адеємі, 63), Мусіала (Андріх, 77) — Кляйндінст

Італія: Доннарумма — Гатті (Політано, 46), Буонджорно, Бастоні — Ді Лоренцо, Барелла, Річчі (Дзакканьї, 85), Тоналі (Распадорі, 68), Удоджі — Кін (Лукка, 85), Мальдіні (Фраттезі, 46)

Попередження: Штіллер, Адеємі, Кляйндінст — Гатті, Буонджорно, Бастоні, Барелла