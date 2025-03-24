Ліга націй

Україна поступилася Бельгії, залишившись у дивізіоні В Ліги націй.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав свій коментар після поразки від Бельгії (0:3) на виїзді.

Розгром у Генку коштував "синьо-жовтим" місця в дивізіоні А наступного розіграшу (2026-27) Ліги націй УЄФА. Ребров, зокрема відповів, чи не вважає він, що помилився зі стартовим складом.

"Я не вважаю, що це неправильне рішення. Ви бачите по тій грі, яку ми провели, а я бачу по стану футболістів. Дуже багато гравців були втомленими. На жаль, Віктор Циганков не міг вийти у стартовому складі, не міг грати 90 хвилин. Тому ми зробили такі зміни. У першому таймі ми грали непогано. Так, ми були в низькому блоці, не виходили в атаку, але й бельгійці нічого не створили. Тому не вважаю, що це було неправильне рішення. Сьогодні збірна Бельгії була зовсім іншою — пресингувала, додала у швидкості. Я вважаю, що Жеремі Доку, який вийшов на поле, дуже багато зробив для своєї команди в атаці.

Чому ми не могли створювати в такому поєдинку? Тому що ми були під тиском. Не було установки, що ми не повинні грати вперед та атакувати. Навпаки, ми говорили, що повинні використовувати досвід другого тайму в Мурсії, коли ми проводили хороші атаки й забили три м'ячі. Але сьогодні збірна Бельгії не дала нам шансів на такі швидкі атаки. Я сказав гравцям у роздягальні, що ми не можемо оборонятися 90 хвилин. Тому важливо було виходити в атаки. Але ми були під тиском і не мали такої можливості.

Чи краще й надалі перебувати в дивізіоні В? Будь-яка гра збірної України зараз — для наших уболівальників, для бійців. Гравці не думали про дивізіони, а намагалися грати на максимумі. Дійсно, для мене це більше товариський турнір, але так програвати... Я згоден, що зараз усі засмучені. Подивимося далі. У цих матчах ми розраховували підготуватися до відбірного циклу, який буде дуже складним для нас. Наша ціль — потрапити на чемпіонат світу. Так, усі засмучені, але треба працювати й готуватися до відбору", — цитує спеціаліста офіційний сайт УАФ.