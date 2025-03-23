Ліга націй

Україна зазнала поразки від Бельгії та залишилась у дивізіоні B Ліги націй

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", підбивають підсумки матчу збірної України в Лізі націй, у якому команда Сергія Реброва не відбилась від атак суперників.

Бельгія — Україна, колаж Football.ua | Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Бельгія — Україна 3:0 (перший матч – 1:3)

Голи: Де Кейпер, 70, Лукаку, 75, 86



Бельгія: Селс — Меньє (Де Кейпер, 69), Фас, Дебаст, Кастань — Ванакен, Раскін (Гейнен, 89), Де Брюйне — Троссар (Салемакерс, 69), Лукаку, Доку.



Україна: Лунін — Забарний, Сваток (Яремчук, 89), Матвієнко — Зінченко, Калюжний, Ярмолюк, Миколенко — Гуцуляк (Ярмоленко, 89), Ванат (Довбик, 69), Судаков (Циганков, 68).



Попередження: Раскін, Ванакен — Забарний, Зінченко, Гуцуляк, Ванат